“لينوفو” الأكثر مبيعاً في سوق الحواسب الشخصية

2019/07/12 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..ارتفعت الشحنات العالمية للحواسب الشخصية بنسبة لا تقل عن 1.5% بعد تراجعها لربعين سنويين متواصلين، وفقًا لتقرير “جارتنر” و”آي دي سي”.واستحوذت “لينوفو” على النسبة الأكبر من الشحنات على مستوى العالم بنسبة 25%، تليها “إتش بي” و”دل” بنسبة 22.2% و16.9% على الترتيب، وجاء ذلك مدفوعاً بالتحديث الأخير لنظام التشغيل “ويندوز 10” وتخفيف حدة […]

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