الصين تفرض عقوبات على شركات أمريكية

2019/07/12 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة … قالت بكين، الجمعة، إنها ستفرض عقوبات على شركات أمريكية أبرمت صفقات أسلحة مع تايوان، وذلك بعدما وافقت واشنطن في وقت سابق على بيع تايوان معدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار.واعتبرت وزارة الخارجية الصينية، في بيان نشرته اليوم، أن بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان يضر بسيادة بلادها وأمنها الوطني، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.[…]

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