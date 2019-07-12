فيل ينقل طفلة من فراشها إلى الشارع ويقتلها

2019/07/12 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..دعس فيل هائج طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، في قرية مانداساهي بولاية أوديشا الهندية، وشوه أخويها الصغار.وذكرت صحيفة “ديلي ميل”، أن الفيل الهائج اقتحم أحد منازل القرية الهندية، ليلة 11 يوليو الجاري، حيث ينام ثلاثة إخوة صغار: سيني موندا وشقيقها غانيش وأختها راني.وقام الفيل بتدمير جزء من جدار المنزل وسحب […]

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