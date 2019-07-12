موسع .. الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي 12 /7 /2019

2019/07/12 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنقل وكالة الانباء العراقية واع تفاصيل الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي ليوم 12 /7 /2019

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