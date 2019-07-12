قوة من الجيش والحشد الشعبي تقطع طرق إمداد خلايا داعش الإرهابية شمال شرقي ديالى

2019/07/12 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن الحشد الشعبي وقوات الجيش، اليوم الجمعة، من قطع طرق امداد عصابات داعش الاجرامي شمال شرقي محافظة ديالى.

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