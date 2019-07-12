الحرس الثوري يقصف مقرات ارهابية شمال العراق

2019/07/12 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت العلاقات العامة في القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية، الجمعة، عن قصف مقرات الارهابيين في المناطق الحدودية بين ايران وإقليم كردستان العراق وقتل وجرح عدد كبير من الارهابيين.وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، إن “الحرس الثوري هاجم مواقع للمعارضة الإيرانية المسلحة في منطقة كردستان العراق بالطائرات المسيرة والصواريخ”.واضافت، ان “الوحدات الصاروخية والمسيرة […]

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