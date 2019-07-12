شرطة ديالى تعلن الاطاحة باربعة من اهم المطلوبين

2019/07/12 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ ديالى … اكدت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الجمعة، الاطاحة باربعة من اهم المطلوبين على قائمة بعقوبة الامنية.وقال مدير اعلام شرطة ديالى العقيد غالب العطيه في حديث صحفي ، تابعته وكالة / بدر نيوز/،ان” مفارز امنية من الشرطة نجحت خلال الساعات الـ24 الماضية من اعتقال 4 من اهم المطلوبين بتهمة الارهاب على […]

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