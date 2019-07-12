الجيش والحشد يقطعان طرق إمداد 'داعش' شمال شرقي ديالى

2019/07/12 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن قطع طرق إمداد تنظيم "داعش" شمال شرقي محافظة ديالى بالتعاون مع قطعات الجيش.

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "قوة مشتركة من عمليات ديالى متمثلة بألوية الحشد الشعبي (20،23،24،4،110) اضافة الى قوة من الجيش العراقي نفذت عملية تفتيش وتطهير واسعة للمناطق المحاذية لناحية إمام ويس حيث تم العثور على عبوات ناسفة وأسلحة مختلفة".

واضاف أن "العملية نجحت باغلاق طرق امداد داعش ومعالجتها في المنطقة".وكان الحشد الشعبي والجيش قد اطلقا في وقت سابق من اليوم الجمعة، عملية أمنية شمال شرقي ديالى عقب رصد تحركات لـ"داعش".

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