اسعار نفط سلة اوبك تقفز الى 67,57 دولارا للبرميل

2019/07/12 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت اسعار نفط سلة / اوبك / في تعاملاتها اليومية لتصل الى / 67,57 / دولارا للبرميل الواحد .وذكرت نشرة الامانة العامة لمنظمة الاقطار المصدرة للنفط / اوبك / الصادرة اليوم الجمعة ان ” سعر نفط /اوبك/ بلغ / 67,57 / دولارا للبرميل الواحد مقارنة بـ / 66,10 /دولارا للبرميل في اليوم الذي سبقه […]

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