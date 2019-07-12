“هواوي” مستعدة لتوقيع اتفاقيات “عدم التجسس” مع أي دولة

2019/07/12 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت شركة “هواوي” الصينية عن جاهزيتها لضمان تطابق معداتها المستخدمة في الدول الأخرى مع مقاييس “عدم التجسس”.وقال رئيس مجلس مدراء الشركة، ليان هوا، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: “لن تقوم “هواوي” أبدا بجمع معلومات استخباراتية.ولم تكن هناك سابقا، ولن تكون في معدات “هواوي” أي عناصر لما يسمى بـ “backdoors” (أنواع البرمجيات المضرة)”.[…]

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