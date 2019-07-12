هيئة الحج تعلن وصول 1229 حاجا عراقيا الى المدينة المنورة

2019/07/12 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلنت هيئة الحج والعمره، اليوم الجمعة، وصول 1229 حاجا عراقيا الى المدينة المنورة .

وقالت الهيئة في بيان مقتضب حصلت "العهد نيوز" على نسخة

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