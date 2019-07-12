الحشد الشعبي يطلق عمليات امنية شمال شرقي ديالى لملاحقة داعش

2019/07/12 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

أعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن قطع طرق إمداد عصابات "داعش" شمال شرقي محافظة ديالى بالتعاون مع قطعات الجيش.

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت

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