2019/07/12 | 16:40

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رسميا..



برشلونة يعلن تعاقده مع غريزمان من أتلتيكو مدريد

أعلن نادي برشلونة الاسباني تعاقده مع الدولي الفرنسي أنتوان جريزمان

من أتليتكو مدريد، بعد دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب.النادي الإسباني أعلن عبر حسابه الرسمي على تويتر عن انضمام أنتوان

بطل العالم، بمقطع فيديو للاعب بقميص برشلونة.وكتب الحساب الرسمي للبلوجرانا "هذا ما كنت تنتظره".برشلونة دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان 120 مليون يورو على

دفعه واحدة، للظفر بخدمات اللاعب، بعدما أعلن عدم استمراره في أتليتكو

مدريد.وبهذا يكون جريزمان رابع صفقات برشلونة، بعد دي يونج ونيتو والياباني

هيروكي بي.

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