إنقاذ بساتين عمرها اكثر من قرن من حريق هائل شرق ديالى

2019/07/12 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..اكدت عضو مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي، الجمعة، انقاذ بساتين عمرها اكثر من قرن من حريق هائل شرق المحافظة.وقالت الطائي في حديث لـ/ المعلومة/،إن “حريق هائل اندلع في 5 بساتين كبيرة في ان واحد في اطراف قضاء بلدروز(35كم شرق بعقوبة) قل ان تتمكن 3 فرق للاطفاء من محاصرة الحريق من 3 […]

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