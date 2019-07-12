الجزائريون يواصلون تظاهراتهم احتجاج على الغاء الانتخابات

2019/07/12 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

توافد متظاهرون جزائريون منذ الساعات الأولى لنهار اليوم الجمعة على ساحة البريد المركزي بالعاصمة، ورددوا شعارات تدعو لإقامة "دولة مدنية لا عسكرية" وذلك

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