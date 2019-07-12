غضبان يكشف سعر برميل النفط الذي يريده وزراء اوبك

2019/07/12 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير النفط العراقي ثامر غضبان، عن سعر برميل النفط الذي يريده وزراء اوبك، فيما اشار الى ان الاتفاق بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها لتمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية مارس 2020 سيخفض المخزونات ويساعد على

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