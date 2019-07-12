التميمي يتفقد مدير استخبارات ديالى في مستشفى بعقوبة

2019/07/12 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ ديالى … تفقد محافظ ديالى مثنى التميمي ، اليوم الجمعة ، برفقة النائب همام التميمي مدير استخبارات ديالى في مستشفى بعقوبة التعليمي للإطمئنان على حالته الصحية متمنيا له الشفاء العاجل.وجاء في بيان للمكتب الاعلامي لمحافظ ديالى ، تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة منه ، ان التميمي ” تفقد مدير استخبارات ديالى […]

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