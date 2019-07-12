شاهد.. كركوك على حلبة الصراع السياسي وقضية المحافظ تأخذ بعداً جديداً

2019/07/12 | 17:42

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كركوك على حلبة الصراع السياسي وقضية المحافظ تأخذ بعداً جديداً

كركوك مرة أخرى على حلبة الصراع السياسي وقضية المحافظ تأخذ بعداً

جديداً من تلك الأزمة في ظل دعوات إلى ضرورة إشراك المكونات كافة

لحسم القضية وإبعاد المحافظة عن أية صراعات أو فوضى قد تطال الوضع

الأمني.

تقرير: قسم الاخبار

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