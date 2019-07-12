وزارة الدفاع الأمريكية: سنصدر موقفاً رسمياً نهائياً بشأن تسلم تركيا "أس-400" اليوم
العالم الاسلامي تركيا
وزارة الدفاع الأمريكية: سنصدر موقفاً رسمياً نهائياً بشأن تسلم تركيا "أس-400" اليوم
الجمعة 12 يوليو 2019 - 17:12
منظومة "اس-400" الروسية
وزارة الدفاع الأمريكية: سنصدر موقفاً رسمياً نهائياً بشأن تسلم تركيا "أس-400" اليوم
© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الدفاع الأمريكية: سنصدر موقفاً رسمياً نهائياً بشأن تسلم تركيا "أس-400" اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الدفاع الأمريكية: سنصدر موقفاً رسمياً نهائياً بشأن تسلم تركيا "أس-400" اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).