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وزارة الدفاع الأمريكية: سنصدر موقفاً رسمياً نهائياً بشأن تسلم تركيا "أس-400" اليوم


وزارة الدفاع الأمريكية: سنصدر موقفاً رسمياً نهائياً بشأن تسلم تركيا
2019/07/12 | 17:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وزارة الدفاع الأمريكية: سنصدر موقفاً رسمياً نهائياً بشأن تسلم تركيا "أس-400" اليوم

العالم الاسلامي تركيا

وزارة الدفاع الأمريكية: سنصدر موقفاً رسمياً نهائياً بشأن تسلم تركيا "أس-400" اليوم

الجمعة 12 يوليو 2019 - 17:12

منظومة "اس-400" الروسية

وزارة الدفاع الأمريكية: سنصدر موقفاً رسمياً نهائياً بشأن تسلم تركيا "أس-400" اليوم

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