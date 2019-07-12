كربلاء تستضيف بطولة غرب اسيا بكرة القدم واتحاد كرة القدم يصدر تعليمات بشان البطولة

2019/07/12 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق في الثاني من اب المقبل مباريات بطولة غرب اسيا للمنتخبات بكرة القدم والتي يستضيفها العراق لاول مرة حيث تحتضن محافظة كربلاء مباريات المجموعة الاولى والتي تضم منتخبات لبنان وفلسطين وسوريا واليمن والعراق.فيما تستضيف محافظة اربيل المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات السعودية والكويت والبحرين والاردن.وقد اصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم تعليمات البطولة وهي. تنطلق البطولة في يوم/٢-٨ وتنتهي في ال14 من الشهر ال8.

المجموعة الاولى المتكونة من [العراق، لبنان،سوريا، فلسطين، اليمن] ستلعب مبارياتها في كربلاء.

المجموعة الثانية المتكونة من [الاردن، السعودية، الكويت، البحرين] ستلعب مبارياتها في اربيل .

سيتم لعب مباراتين في كل يوم مباراة عند الساعة ال7:30 و مباراة اخرى عند الساعة ال 10:30.

متصدر كل مجموعة يتأهل مباشرة الى النهائي ولاتوجد مباراة نصف نهائي.

المواجهات ستحدد من خلال قرعة سيتم عملها في مقر اتحاد كرة القدم في ال20 من الشهر الجاري.

منتخبات المجموعة الاولى ستقيم في فندق البارون في كربلاء ومنتخبات المجموعة الثانية ستقيم في فندق الشيراتون في اربيل .

علما ان افتتاح البطولة سيقام في ملعب كربلاء الدولي بين منتخبنا الوطني ومنتخب اخر ستحدده القرعة

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