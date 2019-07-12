2019/07/12 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس خاطرة صغيرة من مذكراتي - على جدار الثورة السورية .- رقم 221 كان شعبنا واحداً في السرّاء والضرّاء ضد المحتلين الأتراك وطغيانهم ونهبهم كل ما يقع تحت أيديهم في المدن السورية وخصوصاً في الريف السوري البائس الذي كانوا يزيدونه بؤساًإلى جانب َسوْق الشبان السوريين إلى حروبهم الإستعمارية من البلقان إلى اليمن ومصر.وكان شعبنا يطلق التجنيد إسم ( السوقيات ) ..كان في معظم منازل القرية نول للنسيج يتقن ......

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