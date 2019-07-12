الدفاع المدني يخمد حريقا كبيرا شمالي كركوك

2019/07/12 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة كركوك، الجمعة، عن إخماد حريق كبير في منطقة الإسكان شمالي المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “فرق الدفاع المدني في كركوك تمكنت من إخماد حادث حريق واسع الانتشار اندلع في عجلة لوري قلاب وعجلة بيكب حمل نتيجة لاحتراق براميل من الكاز في قطعة […]

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