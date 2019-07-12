هل تنقلب واشنطن على حلفائها وتتفاوض مع طهران؟

2019/07/12 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت إيران تهديداتها ورفعت مستوى تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز، من 3.67 في المئة الى مستوى 4.5 في المئة، في المرحلة الاولى

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