هل الثقافة قادرة على فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب؟

2019/07/12 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كذبة التهريب والإرهابلا تزال الحدود البرية مصفدة بين الجزائر والمغرب منذ العام 1994، هي المهزلة الكبيرة التي سكت الجميع عنها أو يكاد؟

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