برشلونة يعلن رسميا ضم غريزمان

2019/07/12 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن نادي برشلونة اليوم الجمعة، تعاقده رسميا مع النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، قادما من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.وقال النادي الكتالوني، إنه ضم غريزمان بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد والمقدر بـ 120 مليون يورو.وأوضح بطل الدوري الإسباني، أن غريزمان سيوقع عقدا سيدافع بموجبه عن ألوان

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