عرب كركوك يتظاهرون وسط المحافظة احتجاجًا على ترشيح محافظ “كردي“ جديد

2019/07/12 | 17:55

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بغداد اليوم- كركوك

نظم العشرات من أبناء المكون العربي في محافظة كركوك، الجمعة، تظاهرة احتجاجية وسط المحافظة رفضاً لترشيح محافظ "كردي" جديد للمحافظة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "العشرات من أبناء المكون العربي انطلقوا بتظاهرة احتجاجية رفضاً على ترشيح الأحزاب الكردية لمحافظ (كردي) للمحافظة".

ودعت الجبهة العربية الموحدة في كركوك، في وقت سابق من الجمعة، جماهيرها للخروج بتظاهرة امام مبنى مجلس المحافظة، فيما أكدت انها لن تسمح للأحزاب الكردية بتحديد مصير كركوك.

وقال الناطق باسم الجبهة، محمد الرياشي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "ما قرره الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، يدل على استمرار الاحزاب الكردية في نهجها وتصرفاتها الاحادية، وتهميش المكونات الاخرى".

واضاف ان "مكونات كركوك ذاقت الويل من الاحزاب الكردية لانها لم تكترث لحقوق المكونات الاخرى"، معربا عن اسفه "عن ذلك الاجراء".

واكد ان "جميع المكونات في كركوك متفقة على اختيار محافظ مستقل لا يرتبط بأجندة قومية او طائفية او حزبية".

بدوره دعا القيادي في الجبهة العربية بكركوك، الشيخ وصفي العاصي، الجمعة (12 تموز 2019)، جماهير الجبهة للخروج، بتظاهرة اليوم امام مبنى مجلس المحافظة، احتجاجاً على ما وصفها بسياسية فرض الامر الواقع من قبل الأحزاب الكردية.

وقال العاصي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الجبهة العربية الموحدة في كركوك، تدعو جماهيرها وكافة احرار المحافظة الى التظاهر وتنظيم وقفه احتجاجيه امام مبنى مجلس المحافظة، في الساعة الخامسة عصرا هذا اليوم، وذلك احتجاجا ورفضا لسياسة فرض الامر الواقع التي تفرضها الاحزاب الكردية ومن يتحالف معها، بفرض محافظ كردي للمحافظة خلافا لإرادة جماهير المحافظة".

وأضاف أننا "نؤكد ان كركوك كانت وستبقى مدينة للتآخي ولا يمكن ان تخضع لسياسات الابتزاز المصالح التي تنتهجها بعض الاطراف من هنا وهناك".

وشدد على أن "صوت الجماهير الحرة، وارادتها هي الفيصل في فرض من ترى هو الاصلح لخدمة المحافظة واهلها من كافة القوميات والاديان والمذاهب".

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وأضاف صديقي في خطبة اليوم الجمعة في

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