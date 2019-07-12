روسيا تقضي بسجن 7 دواعش خططوا لتفجير قطار موسكو – بطرسبورغ

2019/07/12 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت المحكمة العسكرية بموسكو، بسجن 7 من عناصر “داعش” لمدد تتراوح ما بين 15 إلى 21 عاماً، بعد تخطيطهم لعملية إرهابيه استهدفت قطار “سابسان” عام 2017.وبينت المحكمة اليوم الجمعة،ان” جميع المحكومين من مواطني طاجيكستان وانضموا إلى الجماعة الإرهابية في عام 2017 في بطرسبورغ “.واوضحت ان المحكوم عليهم وضعوا خطة لهجوم إرهابي، حيث خططوا […]

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