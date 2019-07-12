سفير العراق بواشنطن يدفن رأسه بالرمال بعد موقفه من اسرائيل ..و نظيره البريطاني بواشنطن يستقيل شامخا !

2019/07/12 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : انها الصدفة وحدها التي جعلت العاصفة تمر على سفيرين في ذات التوقيت , والصدفة وحدها تظهر لنا كيف يتصرف المحترفون وكيف يقفز الهواة , كيف تعاملت الحكومة البريطانية مع سفيرها في واشنطن وكيف تعاملت الحكومة العراقية مع سفيرها في واشنطن ايضا ..ومابين العاصفة والصدف ” يس عراق ” تنشر مجموعة من […]

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