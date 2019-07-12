قرار اممي يخص المهاجرين عبر البحر المتوسط

2019/07/12 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

دعت الامم المتحدة الى عدم معاقبة السفن الانسانية التي تنقذ المهاجرين في البحر المتوسط.



وشددت على الدور الاساس الذي تضطلع به سفن المنظمات

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