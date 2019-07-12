2019/07/12 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية الكويتية: ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم "الإخوان المسلمون" محكوم عليهم في مصر بالسجن 15 عاما هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/12 | 18:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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