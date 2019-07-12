“ناسا” تكشف حقيقة خسارتها لقطات تاريخية من “السير على القمر”

2019/07/12 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة … تحتفل وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” الأسبوع القادم بالذكرى الخمسين لإحدى أهم المهام الفضائية في التاريخ: بعثة “أبولو 11”.وشهدت المهمة سير رواد الفضاء على سطح القمر للمرة الأولى، في حدث بُثّ للمشاهدين في جميع أنحاء العالم.ومع اقتراب موعد الذكرى السنوية، عادت التقارير والتكهنات لتطفو على السطح بشأن “خسارة” وكالة “ناسا” للقطات ثمينة […]

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