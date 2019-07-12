عمليات ديالى تعلن نتائج عملية حمرين العسكرية

2019/07/12 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ ديالى … أعلنت قيادة عمليات ديالى، اليوم الجمعة، نتائج عملية حمرين العسكرية ضد عناصر داعش الارهابي.وقالت القيادة في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، إن “عملية حمرين اسفرت عن تدمير 6 مضافات و3 عبوات والاستيلاء على 18 اخرى، وتدمير والاستيلاء على 7 احزمة ناسفة و6 دراجات مفخخة”.واطلقت القوات الامنية والحشد الشعبي، […]

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