2019/07/12 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطوط الجوية تعلن نقل 1،846 حاج الى الديار المقدسة خلال 24 ساعة الاخيرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/12 | 18:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية تعلن نقل 1،846 حاج الى الديار المقدسة خلال 24 ساعة الاخيرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية تعلن نقل 1،846 حاج الى الديار المقدسة خلال 24 ساعة الاخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).