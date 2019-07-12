2019/07/12 | 18:13

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كشف حقيقة نية البرلمان بدمج وزارة التربية مع التعليم العالي

كشف تحالف المحور الوطني، اليوم الخميس، حقيقة توجه مجلس النواب الى

دمج وزارة التربية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال النائب عن التحالف مقداد الجميلي، ان "الانباء، التي تحدثت عن

وجود نية للبرلمان بدمج وزارة التربية مع التعليم العالي، غير

دقيقة، ولا وجود لها، وهذه اراء شخصية وامنيات من قبل بعض الجهات

والشخصيات السياسية".

وأكد الجميلي ان "حقيبة وزارة التربية، مع حصة تحالف المحور، وفق

الاستحقاق الانتخابي والسياسي، فكيف يتم دمجها مع وزارة، غير تابعة

للمحور، فهذا الشيء مستبعد جداً، كما نحن لن نسمح بتطبيق ان وجد في

الفترة المقبلة".

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