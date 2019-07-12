الجزائر .. تواصل التظاهرات للأسبوع الـ 21 للمطالبة بالدولة المدنية

2019/07/12 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توافد متظاهرون جزائريون منذ الساعات الأولى لنهار اليوم الجمعة على ساحة البريد المركزي بالعاصمة، ورددوا شعارات تدعو لإقامة "دولة مدنية لا عسكرية" وذلك للأسبوع الـ 21 على التوالي.

وفرضت قوات الشرطة تعزيزات أمنية كبيرة بركن شاحناتها وسياراتها في الشوارع الرئيسة للعاصمة، فيما ضربت قوات الدرك الوطني طوقا أمنيا على منافذها ونصبت حواجز أمنية على مداخلها الرئيسة.وتعتبر احتجاجات الجمعة، الأولى بعد انتهاء مهلة الـ90 يوما التي يحددها الدستور لمنصب الرئيس المؤقت الذي يشغله عبد القادر بن صالح.

انتهى.ص.هـ.ح.

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