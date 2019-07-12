خطيب طهران: إيران سترد على احتجاز بريطانيا ناقلة النفط رداً قاسياً

2019/07/12 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال صديقي اليوم في خطبة الجمعة، إن أمريكا فضح امرها أمام من وافق على قانون البشرية السائد، فهي قبل ان تنتهك الاتفاق النووي وتنسحب منه شددت العقوبات على ايران في عهد اوباما.واضاف، أن قائد الثورة الإسلامية قال "اذا مزق الامريكيون الاتفاق النووي فنحن سنحرقه"، بعد مضي عام عن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي لم يف الاوروبيون بما وعدوا به بل تعاونوا مع أمريكا في العقوبات الظالمة.وأوضح أن مهلة الشهرين التي منحت إلى أوروبا انتهت والجميع في ايران متفق على تقليص التعهدات في الاتفاق النووي بموجب هذا الاتفاق بكل تأكيد.وأضاف، في الفقرتين 26 و36 سمح لإيران بإعادة النظر في تعهداتها، لذلك قررت إيران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم وسنرفعه إلى 20 بالمئة وإلى أي مستوى نحن بحاجة إليه، لن نراعي أحداً في هذا الشأن.وبالنسبة إلى احتجاز ناقلة النفط الإيرانية من قبل بريطانيا، قال خطيب جمعة طهران، عندما وقع الاعتداء الارهابي في الاهواز تم الرد بالصواريخ، أنا على ثقة بأن البريطانيين سيتلقون صفعة قوية ويندمون على وقاحتهم تلك.

انتهى.ص.هـ.ح.

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