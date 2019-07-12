2019/07/12 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /خطوة برس ربطت دراسة حديثة بين استخدام الأجهزة الالكترونية ليلا وزيادة الرغبة بتناول السكريات مما يؤدي الى زيادة الوزن وارتفاع احتمال الاصابة بالسكري.ورأت الدراسة التي أجريت على الفئران أن ساعة واحدة فقط من التعرض للضوء الأزرق (الضوء الاصطناعي الناتج عن التكنولوجيا)، تؤثر على شهية الفئران وتجعلها أكثر عرضة لتناول الأكل غير الصحي في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استخدام الهواتف ليلاً يصيبك بالسكري! وكالة خطوة برس.

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