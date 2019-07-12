الحشد الشعبي يعلن نجاح العملية الأمنية في ديالى ويبين نتائجها

2019/07/12 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي،الجمعة، نجاح عملية تفتيش ناحية امام ويس والمناطق المحاذية لها شمال شرقي المحافظة، مبينا ان العملية حققت نتائج مهمة.وقال الموسوي في بيان، تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “العملية المشتركة بين الوية الحشد الشعبي 24 و23 و 110 و20، و33، 4 وقوات الجيش التي انطلقت صباح […]

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