ديالى.. عودة الكهرباء لـ 100 الف نسمة بعد انقطاعها بسبب حريق

2019/07/12 | 18:57

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بغداد اليوم _ ديالى

أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، عودة الكهرباء لـ100 الف نسمة جنوب غربي بعقوبة، بعد انقطاع دام 17 ساعة بسبب حريق نشب في محطة توزيع مركزية مساء أمس.

وقال رئيس مجلس ناحية بني سعد (20كم جنوب غرب بعقوبة) رسول الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الطاقة الكهربائية عادت إلى مركز ناحية بني سعد وقراها بعد انقطاعها لـ17 ساعة متواصلة عقب حريق نشب في محطة التوزيع المركزية في ساعة متاخرة من مساء يوم امس".

وأضاف الحسيني، أن "جهود فرق الصيانة وتفاعلها مع الحدث اسهمت في إعادة الطاقة للمواطنين بعد الحريق الذي التهم أجزاء من المحطة نتيجة تماس كهربائي".

بغداد اليوم- واسط

أقدم طالب في احدى المدارس الابتدائية في محافظة واسط، الجمعة، على اضرام النيران في إدارة المدرسة ما تسبب بحرق السجلات المهمة داخل الإدارة.

وقال مصدر محلي لـ(بغداد اليوم)، ان "طالباً في الصف الخامس الابتدائي اقتم

بغداد اليوم _ بغداد

أصدر وزير التعليم العالي قصي السهيل، اليوم الجمعة، توجيهات للجامعات العراقية بشأن مناقشة رسائل وأطاريح طلبة الدراسات العليا.

وقال المكتب الإعلامي للسهيل، إن الأخير وجه الجامعات بـ"عدم تكليف الطلبة بدفع اي مبلغ مالي لاجو

بغداد اليوم- البصرة

أتهم رئيس مجلس عشائر محافظة البصرة، الشيخ رائد الفريجي، الجمعة (12 تموز 2019)، إعلاميين وناشطين في التظاهرات، ببيع ذممهم إلى محافظ البصرة أسعد العيداني مقابل هوية لحمل السلاح.

وقال الفريجي لـ(بغداد اليوم)، إن "اعلاميين

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