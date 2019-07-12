ترامب يعلن موعد ترحيل المهاجرين

2019/07/12 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن السلطات ستبدأ في اعتقال وترحيل المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني بدءا من السبت، في 10 مدن أميركية.وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه لا يشعر بالقلق من أن خطط الاعتقالات أصبحت علنية، مشيرا إلى أن عمليات الترحيل لم تكن سرا.وأضاف ترامب “سنركز

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