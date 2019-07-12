فضيحة جديدة في البيت الابيض الامريكي

2019/07/12 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قرر وزير العمل الأمريكي، ألكسندر أكوستا، ترك منصبه بعد أن تعرض لانتقادات شديدة لإبرام صفقة قضائية قبل أكثر من عقد مع جيفري إبشتاين،

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