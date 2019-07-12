خلية الاعلام الامني: تدمير وكرا للارهابيين في محافظة ديالى

2019/07/12 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن تدمير طيران الجيش وكراً للإرهابيين في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، ان

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