إطلاق سراح أقدم سجين سعودي من العراق

2019/07/12 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ وكالات

أطلق سراح أقدم سجين سعودي من العراق،

وفق مصادر تحدثت لصحيفة عاجل الإلكترونية المحلية.

وقالت المصادر إنه تم إطلاق سراح

السجين ناصر مشهور الرويلي، الذي كان معتقلًا في سجون العراق لمدة 23 عامًا.

وأكد شقيق المعتقل السابق، نويصر مشهور

الرويلي، وصول شقيقه إلى العاصمة السعودية الرياض، قبل ساعات، بعد تلقي الأسرة

اتصالًا من الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال نويصر، إنه ”بتوفيق من الله عز

وجل، ثم بجهود الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب

رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، تم إطلاق سراح شقيقي ناصر من السجون العراقية

ووصوله الأراضي السعودية“.

وثمَّن، خلال استعداده السفر إلى

الرياض للقاء شقيقه العائد من المعتقل، المتابعة الخاصة لملف شقيقه من قبل السفير

السعودي في العراق، عبدالعزيز الشمري.

وكان المعتقل ناصر الرويلي، قد دخل

العراق عام 1995 لزيارة بعض أقاربه، فتم إلقاء القبض عليه في ”قضية كيدية“ أُودع

بسببها السجن، وفقًا لما أكده رئيس لجنة المعتقلين السعوديين بالعراق، ثامر

البليهد.

وحصل الرويلي على عفو رئاسي عام 2003،

وبعد الإفراج عنه كان في طريق عودته للمملكة بعد سجن ثماني سنوات، عندما تعرضت له

ميليشيا مسلحة، واعتقلته بتهمة أنه مقاتل أجنبي داخل الأراضي العراقية.

ومكث المعتقل الرويلي أولًا في السجون

الأمريكية حتى خروجها من العراق، ثم تعرض لاحقًا للتعذيب داخل سجن أبوغريب.

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