التعليم تصدر توجيهات بشأن مناقشة رسائل واطاريح طلبة الدراسات العليا

2019/07/12 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أصدر وزير التعليم العالي قصي السهيل، اليوم الجمعة، توجيهات للجامعات العراقية بشأن مناقشة رسائل وأطاريح طلبة الدراسات العليا.

وقال المكتب الإعلامي للسهيل، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن الأخير وجه الجامعات بـ”عدم تكليف الطلبة بدفع اي مبلغ مالي لاجور (مقوم علمي او مقوم لغوي ) او أعضاء لجنة المناقشات والبحوث والرسائل، وتتحمل الجامعة كافة الاجور بشكل مكافاة او تقديم كتاب شكر للذين يكرر تكليفهم”، موجها كذلك بأن “يتحمل عميد الكلية أو المعهد باسترجاع كافة المبالغ المستوفاة من طلبة الدراسات العليا لتغطية تلك الأجور، وأن تكون تكاليف الإيفاد على جهة المناقشة (دراسة الطالب)”.

وأظهر كتاب رسمي صادر عن وزارة التعليم العالي

توجيهات مفصلة بهذا الشأن.

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