توقف عشرات المشاريع الزراعية نتيجة انقطاع الكهرباء في الانبار

2019/07/12 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة فرحان محمد الدليمي ،الجمعة، عن توقف عشرات المشاريع الزراعية في مدن المحافظة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي .وقال الدليمي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “عشرات المشاريع الزراعية توقفت عن العمل في عموم مدن الانبار جراء النقص الحاصل في توفير الطاقة الكهربائية الناجمة عن قلة الحصة المقررة […]

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