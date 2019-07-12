الحرس الثوري يهاجم معارضيه في كردستان

2019/07/12 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس هاجم الحرس الثوري الإيراني مواقع للمعارضة الإيرانية في كردستان العراق، حسبما نقلت عنه مصادر إعلامية إيرانية يوم الجمعة.وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، الجمعة، إن الحرس الثوري هاجم مواقع للمعارضة الإيرانية المسلحة في منطقة كردستان العراق بالطائرات المسيرة والصواريخ.وكان الحرس الثوري قال، في بيان، نشره موقعه الرسمي “سباه-نيوز”، الخميس، إن

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