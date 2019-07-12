الحشد يعلن نجاح العملية الأمنية شمال شرقي ديالى ويبين نتائجها

2019/07/12 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي،الجمعة، نجاح عملية تفتيش ناحية امام ويس والمناطق المحاذية لها شمال شرقي المحافظة، مبينا ان العملية حققت نتائج مهمة.

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