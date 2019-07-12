الاسايش تفرض اجراءات امنية مشددة حول مقر الاتحاد الوطني وسط كركوك

2019/07/12 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت قوات الاسايش ،الجمعة، اجراءات امنية مشددة حول مقر الاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة كركوك بالتزامن مع تظاهرات للعرب احتجاجا على ترشيح طيب جبار امين لمنصب المحافظ بدلا من الحالي راكان سعيد الجبوري.

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