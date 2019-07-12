من اجل لاهوت و”فقه” المصالحة السياسية والمجتمعية

2019/07/12 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‪ الكاردينال لويس روفائيل ساكو‬ أدعو المرجعيات الدينية المسلمة والمسيحية الى التعاون معاً من أجل صياغة مشتركة “لفقه مجتمعي” أو ما نسمّيه مسيحياً بلاهوت المصالحة السياسية والاجتماعية‪.‬ إرهاصات خرجت بها، أمام شعوري مع سائر العراقيين بأنهم يعيشون منذ 15 سنة في مستنقع عميق وواسع، فالكل يبحث عن سر الحلقة المفقودة التي من جرائها تسود …

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