تظاهرات في كركوك رفضاً لتنصيب المحافظ الجديد

2019/07/12 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسل الغدير، إن "العشرات من عرب كركوك تظاهروا قرب فندق الصنوبر وسط المحافظة، اليوم بدعوة من المجلس العربي، للتعبير عن رفضهم تنصيب المحافظ الجديد".ولفت مراسلنا الى أن "المتظاهرين رفعوا شعارات تعبر عن الرفض القاطع لإعادة كركوك الى حياة الفوضى من خلال تنصيب محافظ جديد".انتهى.ص.هـ.ح.

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